VIDEO | Milline esitus! Poole tunniga võimsa statistika kogunud Lionel Messi tegi USA-s ajalugu

Mullu suvel Miami Interiga liitunud argentiinlane on 12 mänguvooru järel kirja saanud 10 väravat ning 13 söötu, millega ta on mõlemas arvestuses liiga liider. Seejuures jättis Messi neli kohtumist ka vahele. Kümme tabamust on kirjas ka Luis Suarezil, kes on omakorda teinud eeltöö viiele väravale.