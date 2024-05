Kolm legendi, kolm intervjuud. Jalgpallikarjääri tipphetki ja madalseise meenutavad Kristin Bannikova, Berle Brant ja Kethy Õunpuu

Ei tulnud raskelt – plaanisin juba aasta varem lõpetada, sest elan Pärnus ja paistis, et Pärnu naiskond hakkab ära lõpetama, olukord oli segane. Leidsin endale veel Saku Sportingu kujul väljundi – eesmärk oli koondises ilus arv – 100 mängu – täis saada. Kogu möödunud aasta mängisin mõttega, et kas ma jätkan või mitte. Küsimus oli selles, kas tekib taas suurem isu. Aasta jooksul sellist tuld aga siiski särama ei löönud. Otsus ise ei olnud raske, aga seda välja öelda küll oli – sain aru, et kui ma nüüd selle välja ütlen, siis ongi kõik. Eks natuke kõhklusi ja kahtlusi ikka oli ja rääkisin ka Saku uue peatreeneri Kaspariga päris pikalt, võtsin mõtlemisaega, aga lõpuks ei tekkinud kuidagi tunnet, et jätkaks aastakese veel.

Mängisin Tammekas ühe aasta ära ja siis hakkasin juba samal ajal Tartu Santoses tüdrukutele trenne andma. Kõige rohkem olengi võibolla õppinud ise mängijana treeneritööd tehes, nii et mõnes mõttes on olnud kõige suuremad õpetajad need lapsed, keda treenin. Õppisin selle kaudu ka ise mängijana taktikalist poolt, treenerina mõtlesin paljud asjad enda jaoks ümber ja hakkasin ka mängijana neid väljakul proovima.

Kõik väravad, mis ei ole omaväravad, on kallid! Koondises löödud väravad on ka kõik erilised, aga esimesena meenub hoopis see, kui käisime Kaasanis universiaadil. Mängisime Inglismaa vastu, olin põhikoosseisus ja alustasime mängu lahtilöögist. Sealt mängiti pall Innale (Kiss-Zlidnis – toim.), Inna pani pika palli vastase selja taha, ma jooksin sinna, tegin puute ja sellest tuli kohe esimesel minutil värav. Mul käisid jõhkrad külmavärinad üle – mida asja, Inglismaa vastu esimesel minutil värav! Sain pallile varbaotsaga pihta ja vaatasin tükk aega, kuidas see rahulikult väravasse veeres. Lõpuks küll kaotasime 1 : 5, aga see värav jäi väga hästi meelde (naerab – toim.)!

Mul pole muidu olnud vigastustega suuri muresid, aga eelmisel aastal läks mul karikavõistluste poolfinaalis õlg liigesest välja. Eks see konkreetne hetk oli ka valus, aga rohkem on meeles sellele järgnenud arstide vahet käimine – mulle öeldi, et nüüd on neli kuud pausi! Tegelikult tuli hiljem välja, et asi nii hull ei olnudki, ja kuu aja pärast sain isegi finaalis mängida, kuigi käsi oli teibitud, liikus vähe ja risk oli olemas.

Olin seda mõtet oma peas veeretanud juba mõned aastad. Kuid siis ei tundunud veel õige hetk olevat. Ma arvan, et selle hetke tunneb igaüks ära. Minul sel talvel see tunne tekkis. Omajagu aastaid (23!) sai mängitud ju ka ja nüüd on soov elus mingid uued uksed veel avada. Minu puhul mängis suurt rolli ka mu keha tervislik seisund – mul on vaja hakata oma keha kuulama. Viimasel hooajal oli mul vaid mõni üksik nädal, kus sain valuvabalt väljakule astuda ja endast maksimumi anda. Sellest palju ei räägita, kuid see käib tihtipeale jalgpalliga käsikäes – sportlasena suudadki end viia sinnamaale, et nii keha kui vaim kohaneb. Kuid ühel hetkel on vaja mõelda, mis nii edasi saab.

See osa pole muutunud, et on üks-kaks head võistkonda ja siis ülejäänud, kes rohkem omavahel konkureerivad. Minu alustamise ajal olid need tugevad kindlasti Pärnu JK ja Levadia, nüüd on need Flora ja Saku. Kindlasti on aga muutunud suhtumine naistejalgpalli ja sellesse, kuidas seda kajastatakse. Kasvõi see, et meie siin räägime! Treeningute arv on tõusnud, treenerid on kindlasti kompetentsemad. Noorte tehniline tase on kindlasti kõrgem kui siis, kui ma alustasin – ja ma ei alustanud ju väga kaua aega tagasi!

Ma arvan, et vigastused. Mind on kimbutanud päris mitu vigastust juba varajastest aastatest peale ning iga vigastus jättis paraku oma jälje. Eks ikka mõtled, et mis oleks siis olnud, kui kõige „magusamal“ ajal ei oleks seda või teist vigastust olnud, aga see käib asja juurde ning ma ei kahetse midagi. Arvan, et tulin igast taastusraviprotsessist tugevamana platsile tagasi – mitte alati füüsilises, aga just vaimses võtmes. Kui see protsess läbi teha, siis kasvatab see inimesena palju.

Seda on väga raske öelda. Neid hetki on palju. Näiteks esimene meistritiitel või kui tegime Pärnu JKga ajalugu ning saime esimese Eesti naiskonnana naiste Meistrite liiga alagrupiturniirilt edasi. Või kui vanemad said esimest korda teleülekandest mängu vaadata, või otseülekannet Eurospordist Wolfsburgi vastu! See oli suur asi. Aga ma arvan, et ma olen tegelikult kõige uhkem, et ma suutsin kõik need aastad töö, jalgpalli ja eraelu omavahel toimima panna. Sealjuures puudusin ma harva trennidest ning kõik asjad said õigel ajal tehtud.

Esimene mälestus on sellest, kui ma esimest korda Pärnus trenni läksin. See oli 2000. aasta juulikuu, veetsime sõbrannaga staadionil aega ning Jüri Saar kutsus trenni. Elasin staadionist üle tee, seega jooksin ruttu koju tossude järele ja nii see läks. Sõbranna küll enam trenni ei jõudnud, kuid mina olin ka järgmised korrad alati kohal ja nii oligi peagi aeg oma esimesed putsad osta – Lottod!

Kuidas on naiste meistriliiga muutunud võrreldes selle ajaga, mil sina seal mängimist alustasid?

Ühelt poolt on muutunud väga palju – tänapäeval alustavad noored tüdrukud jalgpalli mängimisega väga palju varem. Praeguseid noori on lausa lust vaadata – nad mõtlevad nagu jalgpallurid! Sihid on palju selgemad. Võimalused on suuremad. Jalgpalli enda mängustiil on aastates oluliselt muutunud. Kindlasti on treeningu ülesehitus palju teadlikum. Taktika komplekssem. Teisalt sooviks, et see areng oleks toimunud suuremate hüpetega. Me oleme endiselt kohas, kus liiga sees on tasemevahe väga suur, tasavägiseid mänge saab hooaja lõikes väga vähe ning suur hulk talendikaid noori ei jõuagi suuremate tegudeni, sest on sunnitud ühel hetkel otsustama töö ja jalgpalli vahel. Sama kehtib ka treenerite puhul.

Mida jääd jalgpalli mängimisest kõige rohkem igatsema?

Protsessi ja mängu ennast: alustades hooaja ettevalmistusest, kus ehitad vaikselt asja üles, kuni võistluspäevade adrenaliini ja mängujärgse analüüsini välja. Seda pidevat protsessi, kuidas kogu aeg grammike kuskilt juurde panna. Kindlasti ka inimesi ja võistkonnavaimu – on nii oluline, et toetav kogukond on kogu aeg ümber.

Mida on jalgpall sulle inimesena andnud?

Kuna jalgpall on võistkonnaala, siis leian, et see annab üleüldse väga hea vundamendi inimestega suhtlemisel ja arvestamisel. Jalgpall on kindlasti andnud mulle väga hea distsipliini ja rutiiniga toimetuleku oskuse, õpetanud järjepidevust ja tarka ajaplaneerimist, oskust inimestega koos töötada ja inimesi koos tööle panna. Need oskused on mind väga palju nii töös kui elus kandnud.

Kethy Õunpuu Sündinud 4.12.1987 Debüüt meistriliigas: 11.05.2003 (EVL United) Meistriliigas 363 mängu, 72 väravat Eesti koondises 116 mängu, 3 väravat (rekordinternatsionaal) Klubikarjäär: EVL United (2003–05), JK Tallinna Kalev (2006–09), FC Flora (2009–22), Saku Sporting (2023) Saavutused: 5 korda Eesti meister, 6 korda Eesti karikavõitja. Eesti aasta parim naisjalgpallur (2014)

Kui lihtsalt või raskelt tuli otsus mängijakarjäärile joon alla tõmmata?