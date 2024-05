Jaht MM-tiitlile ja poolele miljonile naelale läheneb kulminatsioonile. Snuukrimaailm saab esmaspäeval uue tšempioni

Wilson mängis finaalis ka 2020. aastal, kus pidi Ronnie O’Sullivani paremust tunnistama. Wilsonil on nüüd võimalus vigade parandus teha, aga ees ootab turniiri suurim üllataja, 30-aastane Jak Jones.

„See on hullumeelne ja täiesti ootamatu,“ rääkis Jones BBC-le poolfinaali võidu järel. Ta lisas ka Eurospordile, et ei osanud finaali jõudmist ennustada. „Vaatan igal aastal finaali ja olen alati unistanud, kui imeline oleks seal mängida. Nüüd olengi seal ja see tundub veidi kummaline,“ märkis waleslane.