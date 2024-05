Maailmameistrid Ogier ja Rovanperä naasevad Portugalis võistlustulle. Latvala: tahtsime vähemalt korra kõik sõitjad koos starti saata

„Tahtsime sel aastal, et vähemalt ühel rallil oleksid kõik sõitjad stardis ning (Portugal) oli hea võimalus selleks,“ rääkis tiimi juht Jari-Matti Latvala Toyota pressiteate vahendusel. „Uue punktisüsteemi tõttu pole tänavu olnud lihtne suurt vahet sisse teha. Portugalis on meil kolm meest, kes on siin varem võitnud. Lisaks Takamoto, kes on varemgi siin kiire olnud.“

Kuna kaks maailmameistrit ei tee kaasa täishooaega, on neil võrreldes peamiste konkurentidega kruusarallil parem stardipositsioon. Ogier on stardijärjekorras Ott Tänaku (Hyundai) järel viies ja Rovanperä omakorda seitsmes.

Evans stardib üldliidri Thierry Neuville’i (Hyundai) järel teisena. „Elfyni stardipositsioon on keerulisem, aga tema peab keskenduma MM-punktide võtmisele tiitlirivaalide eest,“ pani Latvala waleslase sihi paika. „Taka on ka hästi sõitnud ja ta on võimeline poodiumi nimel heitlema. Teame, et konkurents on tugev ja olen kindel, et Portugalis ootab esikohtade nimel ees kõva võitlus.“