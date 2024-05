KUULA | „Pallist pallita“. Esimesena Belgia kõrgliigas, Renate-Ly Mehevets: naudi seda, kus sa hetkel oled

2009-2016 juhendas Eesti naiste A-koondist uuendusmeelne inglasest peatreener, Keith Boanas. Ka Mehevetsa karjäär on endise peatreeneri poolt mõjutada saanud: „Ma noortekoondistes kasvasin üles Keith Boanase ajastul, võib vist nii öelda. Tema oli kindlasti üks nendest treeneritest, kes võibolla väga paljudesse Eesti tüdrukutesse suutis seda profijalgpalluri mõtet üldsegi pähe panna.“ Selge siht silme eest viis Mehevetsa Belgiasse. Temast sai esimene Eesti naisjalgpallur, kes Belgia kõrgliigas mänginud. „Mõte oli ikkagi see, et kui sobib, siis ma jään kohe sinna. Väike 10-kilone Ryanairi kohver oli kaasas, et kui jään, et mis see nagu esmatähtis on, mis alguses vaja on,“ meenutab ta.