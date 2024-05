Viiel klubil on oht Euroliigast välja kukkuda

„Berliini Alba, Bologna Virtus, üks kahest Belgradi klubist (Partizan, Crvena zvezda) või Valencia peab mängima EuroCupis, sest Paris Basketball tõusis EuroCupi võiduga Euroliigasse. Kõigil viiel klubil on 20% võimalus allapoole langeda. Ja kõik viis klubi on meie jaoks võrdsel pulgal,“ rääkis Motiejunas Hispaania ajalehele AS.

Kõige enam on segadust olnud Berliini Albaga. Kuigi Saksamaa klubil on Euroliigas kõige väiksem eelarve ja nad kogusid lõppenud põhihooajal vaid viis võitu, kirjutas Hispaania meedia aprilli keskel, et nende ajutine Euroliiga litsents kehtib 2025. aastani. Motiejunase väljaütlemine tundub selle aga ümber lükkavat.

Kindlasti jätkavad Euroliigas järgmisel hooajal 12 alalise litsentsiga klubi (Barcelona, Madridi Real, Vitoria Baskonia, Piraeuse Olympiacos, Ateena Panathinaikos, Tel Avivi Maccabi, Istanbuli Fenerbahce, Istanbuli Anadolu Efes, Milano Olimpia, Kaunase Žalgiris, Müncheni Bayern, Villeurbanne’i Asvel) ja tänu headele sportlikele tulemustele ka Monaco.

14ndana teenis tänu EuroCupi võidule koha Paris Basketball. Seega jääbki üle neli wild-card’i kohta. Sel hooajal oli vabapääsmeid viis, sest 2023. aasta kevadel EuroCupi võitnud Gran Canaria ei soovinud Euroliigas mängida ja nende koht anti Valenciale.

Lisaks ütles Motiejunas intervjuus, et Dubai võistkonna liitumine pole endiselt otsustatud. Võimalus, et Dubai mängib hooajal 2025/26 Euroliigas, on tegevjuhi sõnul 50-50.