Bulgaarias hõbedale tulnud Melissa Varlõgina: enda pealt näen, et mida hiljem välismaale minna, seda raskem on elu ümber korraldada

Eesti naismängijatel soovitab Varlõgina kindlasti välismaale pürgida. Ta ise kahetseb pisut, et seda sammu varem ette ei võtnud. „See üks hooaeg võib sind mängijana nii palju valgustada ja aidata selgusele jõuda, kas see on üldse see, mida sa teha tahaksid. Enne, kui ei proovi, ei saagi teada, kas see on üldse sinule,“ ütles ta.