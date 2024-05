Laupäeval saab lähte Giro d’Italia. Kes on soosikud? Mida oodata Madis Mihkelsilt?

Milliste eesmärkidega läheb tuurile Mihkels? Eestlane on meeskonna parima sprinteri lahtivedaja, kes ideaalis saab mõnel etapil ka ise jalga proovida. Tänavune Giro on pigem sprintereid soosiv, sest kaheksal etapil võiks näha suuremat grupifinišit. Eestlase peamine ülesanne on Intermarché – Wanty esinumbri Biniam Ghirmay lahtivedamine, sealjuures 24-aastane Eritrea rattur tunamullu sai Itaalia velotuuril ka ühe etapivõidu. Mihkels ütles aprilli lõpus Delfile, et lahtivedamise kõrval on tema eesmärk tulla tuur lõpuni.