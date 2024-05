VIDEO | Fenerbahce fännid läksid leili ja Euroliigas veel teist poolfinalisti ei selgunud

„Tahan selle intsidendi pärast nii Monaco kui ka Euroliiga ees vabandada. See pole Fenerbahce, me pole sellised!“ lausus kohtumise järel Fenerbahce leedulasest peatreener Šarunas Jasikevicius.

Viie võiduni peetav seeria on nüüd 2:2 viigis, otsustav kohtumine toimub kolmapäeval Monacos. Ainsana on koha poolfinaalis taganud Madridi Real, kes alistas mängudega 3:0 Baskonia. Teised poolfinalistid selgitavad Tel-Avivi Maccabi ja Ateena Panathinaikos ning Barcelona ja Piraeuse Olympiacos. Nendes seeriates on seis samuti 2:2.