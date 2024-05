„Ei saa rahulikult Selveriski käia, igal sammul tuletakse meelde, et suur derbi on ootamas“

Lepime ühes asjas kokku. Kuigi jalgpalližurnalistikas on läbi käinud ka termineid nagu „raudteederbi“ (Flora ja Nõmme Kalju puhul) või „Ida-Virumaa derbi“ (kui Narva Transile lisaks mängis kõrgliigas veel Sillamäe Kalev), siis on Eesti jalgpallil alates taasiseseisvumisest olnud vaid üks õige ja päris derbi, milleks on Flora ja Levadia vastasseis.