VIDEO | „Käigu see tüüp p*****!“ Vormeliässad pole endiselt sõjakirvest maha matnud

Tüli põhjuseks oli Hiina GP-l toimunud intsident, kus Stroll sõitis vahetult enne kordusstarti Ricciardole tagant sisse ning austraallane oli sunnitud katkestama. Strollile määrati kümnesekundiline karistus ja finišijoone ületas ta lõpuks 15. positsioonil.

Pärast võistlust ei soovinud Stroll aga süüd omaks võtta ning sõimas hoopis Ricciardot idioodiks, sest tema hinnangul oli tegemist ahelreaktsiooniga, mille põhjustasid eespool pidurdanud sõitjad.

Video avariist:

„Vaidetavalt olen idioot ja ise süüdi. See ajas mind korralikult keema, sest kõik oli siililegi selge,“ oli Ricciardo toona pahane, et Stroll tema ees ei vabandanud. „Näen praegu kõvasti, et keelt hammaste taga hoida, aga käigu see tüüp p*****!“

Enne sel nädalavahetusel toimuvat Miami etappi võtsid ajakirjanikud uuesti teema üles ning Ricciarcdo sõnul pole nad kanadalasega endiselt tüli lahendanud.

„Ma pole nii suur s***pea, et ei suudaks vabandust vastu võtta, kuid ta pole seda ikka veel teinud... See näitab, et ta arvab, et pole midagi valesti teinud. Ilmselt pole siin millestki rääkida. Muidugi kui juhtume sõitjate koosolekul kõrvuti istuma ja ta tõesti tahab rääkida, siis ei kavatse ma teda ignoreerida,“ lausus Ricciardo.

„Oleme küll kõik konkurendid, aga kellelgi pole vaenlaseid vaja ning et keegi neid sihikule võtaks. Ma ei soovi veel väita, et oleksime vaenlased. See oli lihtsalt üks intsident ja liigume edasi,“ lisas ta.

Pressikonverentsil prooviti ka Strolli pinnida, kuid Aston Martini sõitja ei soovinud juhtunut rohkem kommenteerida. Samas ei välistanud ta, et läheb siiski Ricciardoga rääkima. „Selliseid asju arutatakse kinniste uste taga,“ selgitas Stroll.

