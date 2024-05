VIDEOD | Naiskonna peatreenerina debüteeriv Andres Toobal: peame leidma vägeva kambavaimu!

„Naiskonna osas, siis oleme küll väikeste kadudega ja mõned töö ja kooli segamised on olnud, aga oleme üritanud leida head lahendust neile. Arvan, et oleme alustanud hästi ja tean juba eelnevatest aastatest, et motivatsiooniprobleeme selle võistkonnaga kunagi pole olnud. Kõik, kes siia tulevad, on head tahtmist täis ja kõik on valmis tegema pikad sammud edasi. Liiga palju me muutusi mängus tegema ei hakka, proovin leida ka mingeid enda ideid, mida tahaksin proovida. Suurem fookus läheb suve lõppu (kui toimuvad Euroopa meistrivõistluste valikmängud - toim.), aga me peame nüüd Kuldliigas leidma sellise hea mineku ja vägeva kambavaimu. Me oleme väike riik, aga võime platsi peal olla ägedalt ühtsed, saame Kuldliigast väga häid ja tugevaid mänge, mis meid edasi viivad ja kanduvad üle ka suve lõppu,“ rääkis juhendaja.