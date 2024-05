Marit Björgen hakkab juhendama Norra koondislasi

Norra ajalehe VG teatel on Björgen sõlminud Norra suusaliiduga kaheaastase lepingu.

„Ma poleks arvanud, et see kolm nädalat tagasi juhtub, aga olen väga tänulik, et (peatreener) Sjur Ole Svarstad mulle helistas ja huvi üles näitas,“ ütleb Björgen NRK-le antud intervjuus.