Tallinna derbi 100 dokumentaal | Sergei Hohlov-Simson: Flora–Levadia mängu eel pole treeneril vaja mitte kedagi motiveerida

Tallinna derbi 3–osalise minidokumentaali teine episood keskendub Flora–Levadia rivaliteedi kujunemisloole. Sõna saavad klubide ja Eesti koondise legendid Indrek Zelinski ja Sergei Hohlov-Simson, kes on kuulunud mõlema võistkonna ridadesse.

"Florat peeti eestlaste klubiks ja Levadia oli pigem venelaste klubi. Täna me teame, et Levadia on puhas Ukraina. Aga tollel ajal vastandati rahvuste tasapinnal," meenutas Zelinski eelmise sajandi lõpus tekkinud vastasseisu tagamaid.