Yakuza Fight tuleb taas, esmakordselt toimub võitlusõhtu Kalevi spordihallis

Võitlusõhtu üks peakorraldajatest Jan Lipinski toob välja, et juba lapsepõlves olid meil sellised asjad nagu tänav vs tänav ja hoov vs hoov. Mõnikord tuli ühe tänava kõige kõvem võitleja vastamisi teise tänava kõige kõvema võitlejaga.

„Olin tol ajal üsna noor, aga vanemad poisid tegid panuseid erinevatele asjadele, nagu näiteks sigaretid või rublad ning tookord võttis võitja kõik. Kaotajale sai osaks lihtsalt sõprade toetus,“ meenutab ta ja lisab, et nii tekkiski Yakuza Fight`i idee, nägemaks, kes on kõige tugevam Eestis.

„Aga siiski mitte ainult Eestis, vaid ka, kes on kõige tugevam meie naaberriikides. Kavatseme kutsuda külalisi ka Lätist, Soomest ja Leedust. Seega pole see ainult kohalik teadmata turniir või sündmus. Yakuza Fight`i üks põhimõte kui meistrivõistlus ja turniir on see, et võitja võtab kõik,“ selgitab ta moto „võitja võtab kõik“ põhimõtet.

Lipinski toob võrdlusena välja, et ka tollal lapsepõlves ei olnud kompromisse – kui kaotasid, siis kaotasid ja kui võitsid, siis võtsid kõik. Ta lisab, et see on korraldajate arvates õiglane.

„Kõik, kes nägid Yakuza Fight 6 NEW ERA-d märtsikuus Rakveres, ütlesid, et võitlejad tõepoolest võitlesid. Ja ma arvan, et see on tõsi. See pole pelgalt minu arvamus, vaid ka teiste inimeste oma, sest motivatsioon on täiesti erinev. Sa ei tööta raha nimel, sa võitled raha eest. Kui sa lihtsalt otsustasid ringi joosta ja oma palga saada, siis nii see ei käi. Kõik ringis mõistavad seda – kas sa teed seal ringis midagi või lahkud ilma milletagi. Nii see mul ka peas mõnda aega oli,“ räägib ta.

Eesti Poksiliidu juhatuse liige, hinnatud poksikohtunik nii Eestis kui ka välismaal ning võitlusõhtu Yakuza Fight üks peakorraldajatest Jakov Peterson tõdeb, et tema hea koostööpartner ja natukene ka vaimne mentor mainis talle, et poks on selline ala, mis on kuigivõrd seotud ka DNA´ga ehk on justkui vereringes sees.