Tänak Portugali etapi eel: väga nauditav ralli, ootan seda pikisilmi

„Pärast Horvaatiat on suurepärane minna tagasi karmimale pinnasele. Portugal on tõeliselt nauditav – see on sündmus, mida ootan pikisilmi. See on kiire ralli suurte kiirustega ning tavaliselt on katsete esimene läbimine sujuv, aga teine väga konarlik,“ sõnas Tänak Hyundai meeskonna pressiteate vahendusel.

„Selles hooaja faasis hakkab soojemaks minema ja Portugal on üks esimesi rallisid, kus see võib nii autode kui ka rehvide jaoks päris tõsiseid väljakutseid esitada. Kontrast esimese ja teise läbimise vahel on märgatav, kuna pehmed teed võivad väga roopaliseks muutuda. Oleme juba võistluseelse testi teinud ja kindlasti on veel tööd teha, kuid ootan väga, et saaksime kõvasti suruma hakata,“ lisas 2019. aastal Toyotaga Portugalis võidutsenud Tänak.

Hyundai tiimijuht Cyril Abiteboul ootab oma sõitjatelt taas kõrgeid kohti.

„Thierry [Neuville] ja Martijn [Wydaeghe] lähevad MM-sarja eduseisu kasvatama, nii et nemad jahivad puhast sõitu ja maksimumpunkte. Me teame, et Ott ja Martin [Järveoja] ootavad kruusale pääsemist väga ning suudavad masinast viimast välja võtta ja võidelda võimalikult suurte punktide eest nagu nad tegid Horvaatias,“ kommenteeris Abiteboul.

Lisaks Tänakule ja Neuville`ile lööb järgmisel neljapäeval algaval Portugali rallil Hyundai meeskonna eest kaasa Dani Sordo.

Toyota tiimi eest on Portugalis taas stardis valitsev tšempion Kalle Rovanperä, kes eelmisel etapil Horvaatis ei osalenud.

MM-sarja punktiseis 1. Thierry Neuville (Hyundai) 86 2. Elfyn Evans (Toyota) 80 3. Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) 59 4. Ott Tänak (Hyundai) 53 5. Sebastien Ogier (Toyota) 45 6. Takamoto Katsuta (Toyota) 45 7. Kalle Rovanperä (Toyota) 31 8. Espekka Lappi (Hyundai) 23