FOTOD JA VIDEO | Avati Eesti esimene ainult spordile keskenduv piljardisaal. Denis Grabe meenutas, millises suitsuses saalis tema karjääri alustas

Saal valmis Eesti piljardiliidu tegevjuhi ja Kalevi Piljardikooli peatreeneri Kristjan Kuusiku eestvedamisel ja heade toetajate panusel, kellest suurima järgi - piljardivarustuse tootja Predator - on nimetatud ka saalis tegutsema hakkav akadeemia.

Saalis on kaheksa tipptasemel piljardilauda, mille sarnastel mängitakse ka tiitlivõistlustel üle maailma. Ühe laua letihind on 8000 eurot, sellest kahe meetri kõrgusel asetsev valgusti maksab 1500 eurot. Need konkreetsed lauad on olnud kasutusel ühel MM-il Austrias.

„Nende laudade eripära on selles, et need tuuakse kohale valmis ehitatuna. 550 kilogrammi, koosnevad ühest kiviplaadist. Tavaline piljardilaud koosneb kolmest 80-kilosest plaadist, mis pahteldatakse kokku ja millele kangas peale pannakse. Täpselt identsel laual tuli Grabe mõned kuud tagasi Las Vegases 10-palli MM-il kolmandaks,“ rääkis Kuusik.

T1 keskuse saalis hakkavad treenima peamiselt Kalevi piljardikooli kasvandikud. 2016. aastal asutatud klubil on noori ca 30, väga populaarsed on ka täiskasvanute grupid. „Siin saalis on rõhk ainult sporditegemisel, treeningutel ja koolitustel. Meiega on oodatud liituma kõik inimesed, kes tahavad sellega alaga tegeleda selleks, et paremaks saada. Eestis on neid, kes vähemalt kahe kuu tagant kii kätte võtavad, meie andmetel üle 3500, aga sellise koha järgi on olnud suur vajadus juba aastaid. Nüüd on see kauaoodatud hetk käes,“ tunneb Kuusik loodu üle siirast uhkust.

„Suured tänud Predatorile, et nad meile kümneaastase lepinguga õla alla panid. See näitab, et see ettevõte pole ainult finantstulemustele ja Exceli tabelitele suunatud, vaid nad tahavad panustada kogu piljardispordiarengusse, sealhulgas noortetegevusse.“