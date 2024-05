Rootslannast olümpiavõitja on antidopingu töös pettunud

Paar nädalat tagasi avaldasid New York Times ja Saksa telekanal ARD, et 2021. aasta jaanuaris, seitse kuud enne Tokyo olümpiamänge andsid koguni 23 Hiina koondise ujujat positiivse dopinguproovi. Kõigist neist proovidest leiti trimetasidiini, mis on spordis keelatud südameravim, sest sellel on vereringet parandav ning vastupidavust ja taastumist suurendav toime.

Hoolimata positiivsetest proovidest ei saanud Hiina ujujad isegi ajutist võistluskeeldu. Rahvusvaheline antidopingu agentuur WADA aktsepteeris hiinlaste selgitusi, mille kohaselt oli positiivsete analüüside põhjuseks hotelli restoranis avastatud toidu saastumine.

13 ujujat, kelle organismist leiti dopinguainet, võistlesid samal suvel Tokyo olümpiamängudel ja neist kaks - Zhang Yufei ja Wang Shun - võitsid ka kuldmedali.

Sjöström imestab, et kuidas selline juhtum tuli avalikuks alles kolm aastat hiljem.

„Minu jaoks tundub see kõik tõesti kummaline ja veider. See on kurb, kuidas nad on käitunud,“ vahendab Ilta-Sanomat Sjöströmi kommentaari Expressenile.

Sjöström ei usu hiinlaste selgitust dopinguainega saastunud toidu kohta.

„Kui suur on tõenäosus, et selline asi juhtub nii paljude inimestega samas hotellis? Ma ei tea, mida selle asjaga teha, kuid vajan rohkem infot ja olen kindel, et ma pole ainus,“ ütles rootslanna.

USA antidopinguagentuur on juba nõudnud sõltumatut uurimist. Samal arvamusel on ka Rootsi tippujuja.

„Keegi peaks välja selgitama, miks on see juhtum nii pikalt maha vaikitud,“ ütles olümpiavõitja.

Sjöström võitis 2016. aastal Rio olümpiamängudel 100 meetri liblikujumises kuldmedali. Lisaks on tema auhinnakollektsioonis veel kolm olümpiamedalit ning tohutu hulk erinevat värvi MMi ja EMi medaleid.