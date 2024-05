VIDEO | Panathinaikos viis seeria Maccabiga otsustavasse mängu

„See on paganama pingutus, meil on veel üks mäng oma koduväljakul. See ei saa olema lihtne,“ kommenteeris Nunn üliolulise võidu järel.

„Maccabi on äärmiselt hea meeskond, pidime pakkuma väga füüsilise mängu. Töö on veel lõpetamata, me peame jääma alandlikuks. Nad väärivad 2:2 viigiseisu, me peame oma fännide ees lahinguks valmis olema,“ sõnas Sloukas.