Keila tagamängija Kasemets kaotuse järel: meil täna jäi pall natuke kinni

„Ma arvan, et võib-olla väsisime vaimselt ära,“ tõdes kohtumise järel Kasemets. „Pärnul on kogenumad mehed, kellest pool satsi mängis eelmisel aastal kolm viiemängulist seeriat. Neil oli see kogemus olemas, meil oli esimene selline seeria. Ja kui vaimselt väsisime ära, siis hakkasid tulema lollid eksimused, mille peale Pärnu sai hoo üles ja vahe sisse. Seda me enam kinni ei saanud.“