DELFI VIDEO | Peep Pahv valusa kaotuse järel: kokkuvõttes koolipoisi kolm!

See oli vaimne kaotus. Alguses polnud valmis piisavalt teravalt mängima. Kui vastase kaitse tuli agressiivselt välja, siis meil polnud piisavalt vaimujõudu,“ selgitas Keila peatreener Peep Pahv Delfile kaotuse põhjuseid. „Hakkasime liiga pehmelt mängima ja sinna see läks. Oma teravust me käima ei saanudki.“