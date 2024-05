EM-iks valmistuv Eesti autosportlane püstitas isikliku rekordi, kihutades üle 400 km/h

„Autol on uus käigukast ning käigukasti turbiin, värskendusi tegime ka mootoris,“ rääkis mullu EM-i pronksiga lõpetanud Arnover pressiteate vahendusel. „Kõige suurem erinevus varasemaga on aga uued tagaamortisaatorid, mis muudavad auto käitumise palju stabiilsemaks. Hoolduses selgus, et vanade amortisaatorite klapid olid valed ja meister isegi imestas, kuidas suutsime möödunud hooajal nendega nii häid tulemusi näidata.“