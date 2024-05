Skandaalne poksitäht jäi dopinguga vahele. „Kui steroide tarbisin, siis järelikult olen gei!“

Garcia kinnitas aga sotsiaalmeedias, et on süütu. „Ma isegi ei tea, mis ostariin on. Tarbisin ainult tekiilat, kui tekiila sisaldab steroide, siis olen süüdi... Mind üritatakse lihtsalt süüdi lavastada,“ teatas posiäss Instagramis.

Konkurendi dopinguproovi asjus jagas kommentaare ka Haney, kelle sõnul on kahetsusväärne, et Garcia teda pettusega võitis. „See on lugupidamatu nii fännide kui ka spordiala suhtes, et ta räpaselt võitles ja kasutas lausa kaht keelatud ainet. Olen alati olnud puhta spordi advokaadiks ja praegune intsident tõestab seda. Ryanil tuleb fännide ees vabandada, kuid arvestades tema hiljutisi säutse, siis võtab ta kõike seda naljana,“ lausus Haney ESPN-ile.

25-aastane Garcia on poksimaailma üks kuumemaid nimesid, kuid viimaste kuude käitumine on tekitanud tema vaimse tervise osas mitmeid küsimusi. Alles hiljuti andis ta teada, et tema kõri lõigati läbi ja ta on surnud. Seejärel andis ta mõista, et edaspidi on ta hoopis naine. Vahetult enne matši otsustas ta kihluda Austraalia pornostaari Savannah Bondiga. Aastavahetuse paiku sai Garcia esmakordselt isaks. Selle uudise tegi ta teatavaks sotsiaalmeedia vahendusel. Tundaega hiljem tehtud postituses märkis Garcia, et tema kaks aastat kestnud kooselu lapse emaga on sellega läbi.