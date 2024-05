Markko Moisar läheb The League’il vastamisi endast kümme aastat noorema Läti võitlejaga

31-aastane Markko Moisar , kelle profikontol on 52 võitu ja 18 kaotust, läheb vastamisi 21-aastase Läti võitleja Arseni Nikolajeviga, kel kogemust kordades vähem, profikarjääris vaid nelja võidu ja ühe kaotuse jagu. „Et vastasseis veelgi huvitavam oleks, toimub K-1 matš tavaliste poksikinnaste asemel MMA kinnastega,“ teatavad korraldajad.

Eile selgus ka Viljandi Terminaatorina tuntud Sigrid Kapaneni (21 a, 8 võitu, 3 kaotust), kelleks on 24-aastane Suurbritannia võitleja Monique Etienne (2 võitu, 1 kaotus). See matš toimub Muay Thai reeglite ja samuti MMA kinnastega.

Varasemalt on The League VI välja hüüdnud järgmised võistluspaarid:

The League VI ja The League VII otseülekanded on nähtavad eksklusiivselt vaid Delfi Kogupaketi tellijatele.