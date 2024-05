KÜSIMUSED JA VASTUSED | Mis ootab Kerr Kriisat ees uues ülikoolis? Kui palju ta mängida saab?

Calipari-järgne Kentucky, kuhu Kriisa siirdub, on täiesti erinev. Uus peatreener Mark Pope on komplekteerimisega lõpusirgel ja tiimi võtmesõnaks on kogemus. Koos Kriisaga on koosseisus viis pallurit, kes alustavad NCAA-s juba viiendat hooaega. Eesmärk saab olla ainult üks: võita nii palju kui võimalik.