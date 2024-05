Briti e-sportlane sattus Ukrainale toetuse avaldamise tõttu kuuma vette

Vastuolulise käitumise poolest tuntud Briti mängumees oli ka turniiri eel öelnud, et ei lähe turniirile organisatsiooni esindama ning ei kavatse nende särki kanda. Tema sooviks on vaid enda võimete näitamine selleks, et teenida tulevikus koht mõnes teises meeskonnas. Mehe enesetõestamise teekond paistis aga vaid pärast ühte mängu läbi olevat, kui FORZE teatas Ukrainat toetava säutsu järgsel hommikul, et smooyat hakkab koheselt asendama meeskonna peatreener.

Eilses brasiillaste FURIA vastu peetud mängus oli Butterfield aga taas mänguväljakul. Kuidas on see võimalik? Nüüdseks on toimunust kõik otsesed jäljed kadunud ning smooya X-i kontol ilutsenud „Slava Ukraini!“ postitus on asendunud vabanduskirjaga, kus britt tõdeb, et ei ole kunagi tahtnud kedagi solvata ega konflikte tekitada ning tunnistab, et tema reaktsioon oli kehvasti vormistatud ning tulenes mõneti enese teadmatusest olukorra erinevate nüansside osas.