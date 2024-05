VIDEO | Naiskohtunikuga sõnavahetusse sattunud snuukriäss O’Sullivan sai kriitika osaliseks

Esimene sõnavahetus kohtunik Desislava Božilovaga tekkis inglasel siis, kui ta nõudis, et must pall pandaks õigele kohale. Snuukrilaua ebatasasuse tõttu nihkus pall kohtuniku pingutustest hoolimata korduvalt pisut õigest kohast eemale ja takistas seetõttu O’Sullivanil kohe selle kõrval olnud valge palli löömist.

O’Sullivan kommenteeris seda olukorda hiljem Eurospordile järgnevalt: „Mõnel kohtunikul on midagi minu vastu. Tahtsin lihtsalt tõestada, et ta eksis. Pärast seda ei tundnud ma end hästi, et see palli kohe auku lüüa. Tahtsin sellest lihtsalt numbri teha ja see sai tehtud.“