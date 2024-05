Järjekordne tipptreener lükkas Müncheni Bayerni pakkumise tagasi

Rangnick eelistab jätkata Austria koondise juhendajana, kus tal on leping 2026. aastani.

Kogenud sakslane on austerlasi treeninud ligi kaks aastat ning aitas koondise tänavusele EMile.

„Tahan rõhutada, et see ei ole Bayerni pakkumise tagasilükkamine, vaid pigem otsus, mis tuleneb minu praeguse meeskonna ühisest eesmärgist. Teeme kõik, et jõuda EMil võimalikult kaugele,“ ütleb 65-aastane Rangnick Bildile.