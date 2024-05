Ogier kaitses uut punktisüsteemi ja soovitas MM-etappe korraldada vaid tõsistes rallimaades

„Selge on see, et auto tuleb odavamaks teha. Siis tuleb leida lahendused, mis autotootjaid huvitavad. Ma ei ütle, et see on tingimata hübriid või midagi muud, aga kuidagi peaksime saama uusi tootjaid juurde,“ sõnas Ogier, vahendab Rallit.fi.

Prantslane on aga täiesti vastu rahvusvahelise autoliidu FIA ettepanekule, mille kohaselt tahetakse Rally1 autosid oluliselt aeglasemaks muuta.

„Ja autod peavad ikkagi olema suurejoonelised ja me ei saa selles osas sammugi tagasi astuda. Iga rallisõitja nõuab kindlasti palju jõudlust, kuid võib-olla saame seda natuke alla tuua. Konkurents oleks aga kõva ja kindlasti jääks vaatemäng alles, kui mõelda, kuidas me sõidame.“

Ogier arvates on ralli populaarsuse tõstmisel üks olulisemaid tegureid just võistluste läbiviimine. „Mul on selge ettekujutus, millised rallid peaksid kuuluma MM-sarja. Muidugi saan ma promootori ametijuhendist aru, aga me kõik teame, et raha paneb kahjuks maailmas asjad liikuma,“ ütles Ogier ja rõhutas, et etappe peaks korraldama tõsised autospordiriigid.

„Siiski arvan, et meil on mõtet minna ainult neisse riikidesse, kus on kirg ralli vastu, sest see on ka parim viis selle spordiala turustamiseks. Kui telekast rallit näeb ja pealtvaatajaid on palju, jääb mulje, et see on lahe spordiala.“

Ogier sõnul tuleks kiita ka selleks hooajaks kehtestatud uut punktisüsteemi, kuigi see vajab veel peenhäälestust.

„Selge see, et see [punktisüsteem] ei pruugi olla lõpuni läbi mõeldud. Üks eesmärk oli pühapäevad huvitavamaks muuta ja see on kahtlemata õnnestunud. Punktide tasakaal on lihtsalt vale,“ leiab Ogier. „Peame asjad ümber mõtlema ja tasakaalu paika saama. Arvan, et saame ka siis huvitavama pühapäeva, kui võitja saaks õigusega oma eelise. See pole õige, et võitja ei saa alati parimaid punkte.“