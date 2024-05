MM-hõbeda võitnud Kaldvee ja Lill tõusid maailma esinumbriks

Harri Lill sõnas, et lõppev kurlinguhooaeg oli tõesti edukas ning edetabeli esikoht on mitme saavutuse peegeldus.

„Tegime väga hea hooaja, mis kulmineerus MMi hõbemedaliga. Tulemuse tõi siiski see, et me mängime maailmatasemel kurlingut ning MMi medal on sellele ere, kuid mitte ainus tõestus. Sellesse hooaega mahub näiteks nii Kanada suure slämmi turniiri võit, aga ka mitmed MK-etapid Euroopas, kus oleme Mariega edukalt mänginud,“ ütles Lill.