Autoralli EM-sari jõuab sel nädalal Kanaari saartele, stardis üks Eesti võistluspaar

Eestlastest on stardis seekord ERC Junior klassi arvestuses sõitvad Karl-Markus Sei / Martin Leotoots. Võistlusautoks on neil Peugeot 208 Rally4. Auto valmistab eestlastele ette ALM Motosport. Sei kuulub Team Estonia Autosport 2024 koosseisu.

Karl-Markus Sei tõdes, et asfaldil sõitmine polegi nii kerge, kui ta alguses arvas. „Tegime enda autoga testi ära ja ütleme nii, et ma arvasin, et asfaldil on autoga kõvasti kergem. Päris palju vajab harjumist rehvide pidamine ja nende õigele temperatuurile saamine. Ausalt öeldes olen hetkel suhteliselt hämmingus asfaldiseadest. Päeva lõpuks olime testilõigul tempos, kuid rallil on plaanis mõistusega võtta. Uusi asju, mida õppida on omajagu,“ rääkis Sei.