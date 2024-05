TÄNA DELFI TV-s | Rapla peab konkurentsi jäämiseks TalTechi kindlasti alistama

TalTechi abitreeneri Kris Killingu mängueelne kommentaari: “Nagu ka eelmised mängud, peame hoidma distsipliini ja vältima mõõnasid. Sellel hooajal oleme kaks korda Raplas teinud rahvale põneva etenduse, kus võitja on selgunud viimaste sekundite viskest. Sadolini spordihoones on meil olnud Paasoja needus peal, seekord proovime selle needuse murda ja lõpetada see seeria. Kindlasti tuleb taaskord haarav lahing ja mäng sõltub pisikestest detailidest, kes suudab paremini ja stabiilsemalt mängida. Igal juhul põnev seeria ja vastased väärivad teineteist.“