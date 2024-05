TÄNA DELFI TV-s | Kas poolfinaali jõuab Pärnu või Keila? Pärnus peetakse otsustav mäng

Keila peatreener Peep Pahv: „Seeria viies mäng on alati eriline sündmus. Kuna kahe mängu vahele jäi vähem kui 24 tundi, pole suuri muutusi enam võimalik teha. Otsustavaks saab see, kumb meeskond suudab olla vaimselt tugevam ja kumma füüsis pärast eilset pingutust lubab ka täna hoida agressiivsust. Usun, et tuleb vägev korvpalliõhtu.“