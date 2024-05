Kaks õhtut, kaks otsustavat heitlust. Keila liider Kristen Kasemets: võin kolm päeva ka järjest mängida, pole probleemi

Senises neljas mängus Keila kõige efektiivsem pallur olnud Kristen Kasemets (21) ütles, et temal energiast puudu ei tule. „Mina olen veel noor mees, mina jaksan. Võin kolm päeva järjest ka mängida. Ei ole probleemi. Võib-olla Kaido Saksal ja vanematel meestel on raske, aga mul on hästi,“ rääkis ta pärast neljanda kohtumise 80:79 võitu Delfile.