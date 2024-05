KOGU TÕDE MÄNGUST | Aasta kõige pingelisem matš? Võidukramp oleks Keila äärepealt murdnud, Pärnu ei võtnud kõiki kingitusi vastu

865 pealtvaatajat – see on Keila rekord – nägid heas mõttes tobeda stsenaariumiga mängu. Viis minutit enne normaalaja lõppu 64:54 ette läinud Keila sattus krampi, pakkus Pärnule lugematul arvul võimalusi, aga alati jäi neile mõni elu alles. Sama kordus miniversioonina lisaajal, siis oli Keila edu viis punkti ja lõpuni üks minut.