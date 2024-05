Kas Ferrari meelitab Red Bullist lahkuva vormeligeeniuse enda ridadesse?

65-aastane Newey on Red Bullis töötanud 20 aastat ning on aidanud tiimil F1-s võita seitse individuaalset ja kuus meeskondlikku maailmameistritiitlit. Mitmed meediaväljaanded, sealhulgas BBC ja Saksa AMuS, teatasid eelmisel nädalal, et Newey lahkub, kuna ta ei ole rahul, kuidas meeskond lahendas Hornerit puudutanud ahistamisskandaali.