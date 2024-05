VÄRAVAD | Eesti jäähokikoondis sai MM-il raske võidu ja kindlustas esimesse divisjoni püsimajäämise

„Võita on alati parem kui kaotada. Mis kõige rohkem mu meelt soojendab, on see, kuidas väga madalast punktist siia jõudsime,“ rääkis võiduvärava autor Rooba ETV2 otse-eetris, viidates turniiri kahes esimeses mängus saadud suurele kaotustele (0:8 Ukrainale ja 1:6 Leedule). Nüüd on Eestil käes kaks võitu, eile seljatati lisaajal Hispaania 4:3, täna saadi raske võit Hollandi üle. „Lühikese ajaga oleme suutnud siin turniiril palju vaeva nähes oma saatuse ümber pöörata. Täna mängisime väga hea mängu. Olime selgelt parem võistkond, praaki oli vähem ja domineerisime suurema osa ajast. Meie mängus oli enesekindlust, vastaste väravavaht mängis hästi, aga suutsime kolm korda (litri) temast ikkagi mööda visata.“