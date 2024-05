DELFI FOTOD | Liider Levadia alistas Premium liigas Paide, kaht klubi lahutab juba 12 punkti

Tallinna klubi hispaanlasest peatreener Curro Torres sõnas ETV2 otse-eetris, et mängijad oleksid võinud võidu kiiremini ära vormistada. „Oli loomulik, et Paidel tekivad teisel poolajal head võimalused,“ rääkis hispaanlane, kes üldplaanis hoolealuste esitustega rahule jäi.

Levadia hooaeg jätkub pühapäeval, kui A. Le Coq Arenal kohtutakse FC Floraga. Kahe kohaliku suurklubi jaoks on see täpselt 100. omavaheline derbi Premium liigas. „Täna saame tulemust ja kolme punkti nautida, homme hakkame mõtlema pühapäevasele mängule,“ lisas Torres. „Derbi on derbi ja see on mõlemale osapoolele ning fännidele tähtis.“