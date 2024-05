OTSEBLOGI | Kas Baskonia saab kolmandal katsel Realile vastu või lõppeb nende eurohooaeg kodusaalis?

Kui Real ka täna võidab, on Hispaania suurklubi nelja parema seas. Baskonia võidu korral jätkub seeria neljapäeval.

Baskonia kapten Tadas Sedekerskis loodab, et klubi suudab kodupubliku toel seeriasse veel pöörde tuua. „Peame saatma fännidele sõnumi, et meid tasub toetada,“ rääkis leedulane Sedekerskis klubi pressiteate vahendusel. „Usun, et kui tiim annab endast kõik ja võitleme koos, siis suudame selle mängu võita.“