Eesti rannavollekoondise viimane paar selgitatakse otsustava matšiga

Koondise peatreener Rivo Vesik: „Kuna meil on veel kaks võistkonda, kes teevad aastaringselt liival trenni ja on ka vastava tasemega, on kõige õigem teha omavaheline kohtumine, et selgitada välja teine paar, kes esindab Eestit olümpia kvalifikatsiooni turniiril.“