Harry Kane avaldas, kuidas Bellingham teda penalti eel töötles

„Siis ma ei teadnud, mida ta ütles, kuid rääkisin temaga pärast matši ja ta teatas, et ütles: „Ma tean, et sa lööd väravavahist vasakule.“ Ma märkasin väljakul, et ta oli seal, aga ma tõesti ei kuulnud, mida ta ütles. Aga ma lõingi vasakule. See oli minu jaoks lihtne olukord, sest ma nägin, et väravavaht hakkas liiga vara liikuma,“ sõnas Kane, kes on sel hooajal löönud kõigi sarjade peale kokku 43 mänguga 43 väravat.