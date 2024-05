OTSEBLOGI | Borussia ja PSG alustavad Meistrite liigas poolfinaalseeriat

Borussia on siiani play-off`is konkurentsist välja lülitanud PSV Eindhoveni (kahe mängu kokkuvõttes 3:1) ja Madridi Atletico (5:4). PSG on üle mänginud Hispaania klubid: kaheksandikfinaalis alistati Real Sociedad (4:1) ja poolfinaalis FC Barcelona (6:4).

Meeskonnad olid tänavu omavahel vastamisi juba alagrupiturniiril, kui PSG võitis kodus Borussiat 2:0 ja viigistas võõrsil 1:1.

Dortmundi peatreener Edin Terzic usub, et nii lahtist mängu kui detsembris Dortmundis, publik täna ei näe.

„Alagrupiturniiril nägime oma staadionil PSG vastu hoopis teistsugust mängu. See oli väga lahtine ja meie olime võidule pisut lähemal. PSG on hetkel tippvormis ning meie peame olema samuti oma parimal tasemel. Me oleme enesekindlad, et suudame samuti näidata arengut,“ lausus Terzic.

Dortmundi poolkaitsja Emre Can ei varjanud, et kõige raskem ülesanne on pidurdada Kylian Mbappe`t, kes on tänavu löönud kõigi sarjade peale kokku juba 43 väravat.

„Madridi Atleticoga veerandfinaal oli ajalooline, väga eriline õhtu meie jaoks. Nüüd läheme vastamisi PSG-ga. Kylian Mbappe on üks maailma parimaid jalgpallureid ja me mõistagi valmistume tema vastu mängimiseks. Ideaalis peaksime teda katma kahe mehega ja tegema kaitsetööd meeskondlikult, kuid ühtegi teist ei saa PSG-l samuti vabaks jätta,“ arutles Can.

PSG on tänavu võitnud juba Prantsuse superkarika ja kindlustanud Prantsuse meistritiitli. Lisaks Meistrite liigale ollakse konkurentsis veel ka koduses karikasarjas, kus on jõutud finaali.

PSG peatreener Luis Enrique tunnistas mängueelsel pressikonverentsil, et hooaeg on kulgenud tõusujoones, kuid palju tööd on veel teha.

„Sellest ajast, kui olen siin olnud, olen tundnud mängijate ja klubi toetust, oleme arenguprotsessis. See on ikkagi selle projekti algus. Veel on kuu aega jäänud hooaja lõpuni ja meil on ikka veel võimalus võita kõik neli võistlussarja. Selleks peame oma emotsioonidega hästi hakkama saama ja me ei tohi näha survet ohuna,“ märkis hispaanlane.