Šmigun-Vähi endise suure rivaali poeg pääses Norra koondisse

Lisaks 19-aastasele Filip Skarile pääsesid noormeestest valikusse Lars Heggen, Mons Melbye, Halvor Kvennaas ja Torjus Magnus Harbo. Naiste poolel on koondises Milla Grosberghaugen Andreassen, Hanna Engesæter Sørbye, Eline Klevberg Lerfall, Johanne Bjugan ja Veronika Vikhamar Schuler.

„Oleme välja valinud kümme väga põnevat suusatajat. Meil on Norras väga palju andekaid juuniore, nii et selline valik on alati raske. Tänavuse juunioride rahvusmeeskonna koostamisel võeti aluseks juunioride MM-i ja Norra karikavõistluste tulemused,“ kommenteeris Norra rahvusmeeskonna treener Kristian Dahl, vahendab NTB.