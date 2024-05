TIPPHETKED JA FOTOD | Milline mäng! Keila Coolbet alistas lisaajal ühe punktiga Pärnu Sadama, poolfinalist selgub viiendas matšis!

Keila sai täpsete kaugvisete abil lisaajal kätte mõnepunktise edu. Pärnu tuli aga viimasel minutil 75:80 kaotusseisust Saimon Suti vabaviske ja Brandon Alstoni 2+1-rünnaku abil ühe punkti (79:80) kaugusele. Keila poolel eksis järgmisel rünnakul Kevin Johnson viskel. See tähendas, et kaheksa sekundit enne lisaaja lõppu oli Pärnul võimalik mäng enda kasuks pöörata. Menno Dijkstra eksis aga kolmesel ja see tähendas Keilale ülimagusat võitu!