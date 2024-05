Milline mäng! Keila Coolbet alistas lisaajal ühe punktiga Pärnu Sadama, poolfinalist selgub otsustavas kohtumises!

Pärnu abitreeneri Martin Müürsepa kommentaar:“ Peame kinni hoidma mängulisest distsipliinist nii kaitses kui rünnakul. Võiduga naasmiseks on vaja hoida pallikaotused madalal ja leida üles viskekindlus. Oleme raskes seisus, sest täna peab eemalt vaatama meie põhitegija Robert Valge. Pärnust on startimas aga 100-pealine fänniarmee, kes annab meile kindlasti jõudu!“

Pärnu võistkonna juht Johan Kärp ütles juba esmaspäeval Delfile, et suure tõenäosusega on Valge jaoks seeria läbi.

„See oli tavapärane väänamine, aga arvan, et Keila vastu ta enam ei mängi,“ rääkis Kärp. „Jalg on paistes, aga ta saab astuda. Loodetavasti pole nii tõsine, et kogu hooaeg läbi on.“