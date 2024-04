Lukašenka OM-ile sõitvatele „neutraalsetele“ sportlastele: andke vastastele vastu vahtimist ja näidake, et olete valgevenelased

Lukašenka sõnul on see iga sportlase enda otsus, kas ta soovib neutraalsena olümpial võistelda. Kuid Pariisi sõitvatele atleetidele oli tal selge sõnum.

„Sportimine on sportlase töö ja kui ta otsustab olümpial osaleda, siis vihaselt. Meeleolu ja viha on spordis olulised. Kui sa oled pääsme välja teeninud ja lähed sinna neutraalses staatuses, siis löö neile rusikaga näkku ja näita, et oled tõeline valgevenelane. Kõik saavad aru, et sa oled valgevenelane ja kui sa peaksid võistluse võitma, siis on see neile poliitiline rusikahoop näkku,“ rääkis Lukašenka.