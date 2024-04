Latvala paugutas taas: ralli peaks muutuma lihtsamaks, aga selle asemel on reeglite džungel

Järgmiseks hooajaks planeerib rahvusvaheline autoliit FIA ja autoralli MM-sarja promootor reeglimuudatusi, ent kolm tehasetiimi pole ideedega päri. Latvala tunnistas taas, et osapoolte nägemused lähevad seni selgelt lahku. „Tiimid on kokku leppinud, et me ei taha minna FIA pakutud teed. Tehniliste reeglite osas leppisime tootjatega kokku, et autod peavad jääma Rally1-deks. Hübriidseadme eemaldamisega olen samas nõus,“ lausus Latvala, kelle sõnul pole tootjad huvitatud Rally1 masinate võimsuse mahakeeramisest, millega Rally2 masinad oleksid konkurentsivõimelisemad.

„Ma arvan, et see kontseptsioon ei tööta. Ma arvan, et FIA saab nüüd tootjate soovidest aru. Varem oli see asi nii, et FIA tegi mingeid otsuseid ja tootjad lohisesid sabas järgi. Tuleb leida lahendus, mis sobiks kõigile, mitte nii, et üks inimene teeb otsuseid. Selliselt ei tule kokku hea tervik. Usun siiski, et selles küsimuses jõutakse kompromissile,“ lootis ta Rallit.fi portaalile antud usutluses.