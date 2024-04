INTERVJUU | Rannikmaa mõõgaga silmitsi seisnud Marti Kuusik: saime aru, et targem on taanduda

Kuidas sai tüli alguse?

Vinni spordikompleksi eesmärk on pakkuda sportlastele infrastruktuuri, me ei tegele laomajandusega. Rannikmaa pidas siin aastakümneid ilma õigusliku aluseta ladu. Olen ametis olnud natuke üle nelja kuu ja selgitasin juba ammu, et selle olukorra peaks lõpetama ja seda ruumi läheks vaja sportlastele. Kui nägin jaanuaris, et sportlaste asjad vedelevad Doja saalis hunnikus, sain aru, et see on ebaesteetiline ja sellega tekib neil traumaoht.