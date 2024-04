Ralli Eesti meistrivõistluste etapp jääb rahapuudusel ära, võimalik alternatiiv on Lätis sõitmine

„Võru Rally ärajäämine on tingitud hetkel valitsevast ja üha süvenevast keerulisest majandusseisust, mis tekitas ootamatuid puudujääke ürituse eelarves. Kahjuks tuleb tõdeda, et täna on üleüldiselt majandusliku toetuse leidmine väga keeruline ning on selge, et paraku puhtalt entusiasmist, pealtvaatajate piletitulust ning rallisõitjate endi panusest läbi osavõtutoetuse ei piisa. Loodetavasti on tulevik helgem ja mingil hetkel saame taas kiireid autosid Võrumaal Eesti meistrivõistluste raames kihutamas näha,“ tõdes pressiteate vahendusel Võru Rally direktor Jakko Viilo.