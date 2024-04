OTSEBLOGI | Kas Bayern kingib Madridi Realile tänavuse Meistrite liiga hooaja esimese kaotuse?

Euroopas on Bayerni mängu vedanud inglasest ründaja Harry Kane, kes on tiimi 18-st väravast löönud lausa seitse ning tal on võimalik lõpetada hooaeg CL-i parima väravakütina. Realil on skoorimine jagunenud vähe võrdsemalt, sest 22 väravat on jagunenud kaheksa mehe vahel ja parimana on 23-aastane Rodrygo löönud neid viis.